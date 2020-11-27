Казанец, насмерть забивший подругу ножкой от табурета, получил 7 лет колонии

Фото: Олег ЛУГОВОЙ

В июне в казанском поселке Дербышки на улице Парковой во время застолья поссорились 61-летний мужчина и его сожительница. Пьяный хозяин квартиры схватил ножку от табуретки и стал избивать ею свою подругу. От многочисленных травм женщина скончалась на месте происшествия.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Свою вину он признал и раскаялся.

Уголовное дело рассмотрели в Советском районном суде Казани. Мужчину приговорили к 7 годам колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре Татарстана.