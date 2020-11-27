Прокуратура: в Набережных Челнах детей-инвалидов кормили несвежими продуктами

Проверка была проведена после жалобы матери одного из детей с ограниченными возможностями здоровья. Фото: pixabay.com

В Набережных Челнах после жалобы одной из матерей ребенка-инвалида, который посещает среднюю школу №67, прокуратура провела проверку. Женщина сняла, какие продукты выделили ей для питания сына, обучающегося на дому. Ее возмутили продукты с истекшим сроком годности или вовсе, например, сосиски с уже вскрытой заводской упаковкой.

Надзорный орган выяснил, что спецификация изделий, которые получает школа по договорам, не соблюдалась: женщине выдали хлеб с неизвестным сроком изготовления. Одна часть выданных продуктов была явно испорчена, а другая часть, в том числе молоко и мясные полуфабрикаты, не соответствовали необходимым требованиям.

Прокурорское представление об устранении нарушений уже внесены в адрес директора школы и поставщиков. Виновных требуют привлечь к ответственности. Продукты уже заменены.