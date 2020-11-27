"Слезы душат": в Набережных Челнах умер заразившийся коронавирусом художник Юрий Свинин

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Стало известно, что в четверг, 26 ноября, в Набережных Челнах скончался член союза художников России Юрий Свинин. Ему было 64 года. По словам товарища и коллеги покойного Григоря Новикова, у Свинина был выявлен COVID-19.

- Ушел дорогою цветов.. на 65 году от этой чумы ковидной. Слезы душат.. Юра! Мы тебя любим! Рука не поднимается нарисовать черную ленточку и свечку, - написал Новиков на своей странице в социальной сети.

По последним данным, коронавирусом в Татарстане заразились 10 083 человека. На данный момент 8 820 из них выздоровели, а 132 - скончались.