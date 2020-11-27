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Коронавирус Covid-19

Число летальных случаев коронавируса в Чувашии продолжает расти

По данным на 27 нобяря, скончались уже 265 зараженных местных жителей
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в регионе выявили 12 195 случаев COVID-19.

С начала пандемии в регионе выявили 12 195 случаев COVID-19.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Чувашии подтвердились еще шесть смертей зараженных коронавирусом человек. Таким образом, число летальных случаев инфекции там достигло 265. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в республике провели 327 тысяч тестов на коронавирус. Исследования помогли выявить 12 195 больных, 126 из которых - накануне. На данный момент 11 164 из них выздоровели, но новые случаи инфекции продолжают выявляться ежедневно.

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