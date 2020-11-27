27 ноября в Ульяновской области подтвердили еще 8 смертей от COVID-19

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С начала пандемии в Ульяновской области скончались 330 зараженных коронавирусом человек. О 8 последних летальных случаях инфекции стало известно сегодня, 27 ноября, от федерального оперштаба по борьбе с COVID-19.

Заметим, что в регионе провели 442 889 тестов на коронавирус, обследовали 417 199 человек. Исследования помогли выявить 26 848 больных (248 - накануне), большая часть из которых - 22 392, уже выздоровела.

Отметим, что за минувшие сутки были выписаны 396 местных жителей, которые победили инфекцию.