Стало известно, в каком состоянии находится глава Чувашии, который ушел на “самоизоляцию”

Фото: пресс-служба Администрации Главы Чувашии

В понедельник, 23 ноября, глава Чувашии Олег Николаев признался, что “захворал чуть-чуть”. На время он самоизолировался дома и проводил оттуда совещания, но не отказался от командировки в Москву, где, по его словам, должен был решить важные вопросы. После и до этого дня о самочувствии главы никто не говорил. Сейчас же стало известно, что он работает в обычном режиме.

- Николаев чувствует себя удовлетворительно, - констатировали в пресс-службе Администрации главы республики.

Делал ли Николаев тест на коронавирус, не сообщается.