В Минздраве Чувашии объяснили, кого госпитализируют с коронавирусом

Порой госпитализируют и больных с незначительным поражением легких, но с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала пандемии в Чувашии выявили более 12 тысяч зараженных коронавирусом. И если сначала госпитализировали почти всех больных, теперь для этого нужны особые причины. Среди таковых - поражение легких на более чем 25%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Однако порой в больницы кладут и больных с незначительным поражением легких, но с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Остальные же лечатся амбулаторно под медицинским наблюдением. Кроме того, им бесплатно выдают лекарства.