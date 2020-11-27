В Ульяновске после родов скончалась 20-летняя женщина

Возбуждено уголовное дело Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Трагедия произошла в семье молодых жителей Ульяновска. 20-летнюю Викторию К. увезли 24 ноября родильное отделение ульяновской областной клинической больницы. Через несколько часов она родила девочку, а еще через некоторое время скончалась.

По факту смерти роженицы в СУ СКР Ульяновской области возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

- Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе ведомства. - В медучреждении изъята необходимая документация, решается вопрос о назначении соответствующих экспертных исследований.