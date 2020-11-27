В Татарстане классный руководитель требовала с родителей деньги на оплату уборщице

С родителей собирали деньги за уборку в классе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Очередной скандал в системе образования в Набережных Челнах. В прокуратуру обратились родители учеников пятого класса школы №18 с жалобой на классного руководителя. Женщина требовала с них деньги на оплату работы уборщицы, которая убиралась в классе. Сбор денег обсуждался в родительском чате в соцсетях. Тех родителей, которые отказывались скидываться, гнобили в переписках.

Прокуратура провела проверку и факты подтвердились. Администрации учебного заведения вынесли постановление об устранении нарушения.