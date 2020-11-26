Граждане каких стран чаще всего совершали преступления в Татарстане в 2020 году

Всего в Татарстане в 2020 году закон преступили граждане 25 стран. Фото: Иван ВИСЛОВ

Сегодня, 26 ноября, на заседании Госсовета Татарстана с докладом перед местными депутатами выступил начальник управления по вопросам миграции МВД республики Артем Кузнецов.

По его информации, в Татарстане за 10 месяцев 2020 года отмечен рост числа преступлений (всего 376), совершенные иностранцами – на 27,9% больше чем за такой же период 2019-го.

Как сообщил Артем Кузнецов, больше всего правонарушений совершили именно граждане Узбекистана - 122 преступления, за ними идут приезжие из Таджикистана – 48 преступлений, из Кыргызстана – 32 преступления, из Азербайджана – 30 преступлений, из Туркменистана – 23 преступления, из Украины – 21 преступление, из Казахстана – 21 преступление, из Грузии – 7 преступлений, из Армении – 7 преступлений.

Всего же в Татарстане в 2020 году закон преступили граждане 25 стран. Так чем же «промышляли» иностранцы в республике?

По словам Кузнецова, большая часть совершенных ими преступлений (156) были направлены против чужой собственности, на втором месте – против жизни и здоровья (58), на третьем -незаконный оборот наркотиков (34), на четвертом - дача взятки (16), на пятом - сексуальное насилие (5).