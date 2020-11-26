В Казани закрыли травмпункт ЦГКБ №18 на улице Аделя Кутуя

В больнице разъяснили, где теперь будут принимать неотложных и плановых пациентов. Фото: Александр ГЛУЗ

С этого дня, 26 ноября, в Казани на улице Аделя Кутуя закрыт травмпункт Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) №18.

- Прием прекращен в связи с предстоящим переездом в новое помещение, - поясняется на официальной странице ЦГКБ №18 в соцсети.

Неотложных пациентов теперь примерно в течение месяца будут направлять в травмпункт поликлиники №7 (ул.Фатыха Карима, 14/67), где прием ведется круглосуточно.

Плановых же пациентов ждут в поликлинике «Горки» (ул.Мавлютова, 2) с 8.00 до 15.45.

- Отказов в приеме в травмпунктах поликлиник №7 и №18 нашим пациентам не будет, - также заявляется на странице ЦГКБ №18 в соцсети.