Госсовет Татарстана не поддержал запрет на продажу алкоголя на первых этажах жилых домов

Фарид Мухаметшин предложил создать рабочую группу, которая займется решением вопроса распития алкоголя у жилых домов. Фото: Алексей ФОКИН

26 ноября Госсовет Татарстана отклонил республиканский законопроект, в котором предлагалось запретить продажу алкоголя в магазинах, расположенных на первых этажах жилых домов. Парламентарии заметили, что если заведение имеет вход не со стороны двора, то проблем у него быть не должно.

Заметим, ранее с инициативой запретить магазинам в жилых домах реализовывать спиртное выступил депутат Ильдар Шамилов. Он заметил, что благодаря подобным местам население привыкает распивать алкоголь у дома. В Госсовете Татарстана на это возразили - такой запрет может негативно повлиять на предпринимательскую активность, что по итогу скажется на снижении налоговых поступлений в региональный бюджет.

В свою очередь председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин предложил создать рабочую группу, которая займется решением вопроса распития алкоголя у жилых домов.