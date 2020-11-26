В Татарстане могут увековечить память о митрополите Феофане

Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

Стало известно, что в Татарстане может быть увековечена память о митрополите Казанском и Татарстанской Феофане. Напомним, 71-летний священнослужитель скончался 20 ноября от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Церемония прощания с ним состоялась в Благовещенском соборе Казанского кремля. После отпевания Феофан был похоронен на территории Казанско-Богородицкого мужского монастыря - за алтарем собора Казанской иконы Божией Матери.

Руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова сообщила на брифинге, что местные власти сейчас обсуждают вопрос увековечивания памяти Феофана. Также она заметила, что о назначении нового митрополита пока никакой информации нет. В настоящий момент Казанской епархией временно управляет митрополит Йошкаролинский и Марийский Иоанн.

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