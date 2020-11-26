Семейный национальный обед в Татарстане подорожал до 1 133 рублей

Повышение цены за обед эксперты объяснили подорожанием картошки, мяса без костей и сливочного масла. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Традиционный обед в Татарстане состоит из супа токмача, эчпочмака и губадии. Чтобы приготовить такой набор еды для семьи из четырех человек, в 2020 году нужно потратить 1 133 рублей, что на 4% больше, чем было годом ранее. Это выяснили спецлаисты Национального банка республики.

Повышение цены за обед там объяснили подорожанием картофеля, который необходим для супа, мяса без костей - неотъемлемой части эчпочмака, и сливочного масла, используемого для приготовления губадии. Так, ингредиенты для первого обойдутся семье в 152 рубля, для второго - в 426 рублей , а для десерта - в 555 рублей. Это на 1,1%, 6,5% и 3% больше, чем было в 2019 году соответственно.