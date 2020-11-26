Власти Казани решили снести 41 незаконный торговый павильон

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В Казани выявили еще 41 незаконно установленный торговый павильон. В ближайшее время их собираются снести. Соответствующее распоряжение опубликовано в очередном сборнике документов Исполкома города.

Объекты расположены на улицах Адоратского, Батыршина, Восстания, Гагарина, Глушко, Декабристов, Дементьева, Зорге, Кайбицкой, Кутуя, Максимова, Мусина, Парина, Пионерская, Симонова, Фаттаха, а также на проспектах Ямашева и Победы и Сибирском тракте.

До 1 декабря владельцы точек могут снести их добровольно, в противном случае их демонтируют принудительно.