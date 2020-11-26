В Казани старшим медсестрам в частных клиниках предлагали зарплату до 120 тысяч рублей

В то же время верхние границы зарплат старших медсестер в Москве составили 180 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге - 165 тысяч рублей. Фото: Валерий РОМАНОВ

Во время пандемии коронавируса в России средняя зарплата высшего и среднего медперсонала в частных клиниках выросла на 15-18%. Так, в ноябре старшей медсестре в Казани работодатели предлагали от 65 тысяч до 120 тысяч рублей в месяц. Такие цифры называют аналитики SuperJob.

В то же время верхние границы зарплат старших медсестер в Москве составили 180 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге - 165 тысяч, а во Владивостоке и Хабаровске - по 150 тысяч рублей.

В обязанности старшей медсестры обычно входит доврачебная помощь пациентам, подготовка их к исследованиям и операциям, забор биологических материалов, уход, контроль среднего и младшего медперсонала, составление графика дежурств, осуществление мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима, сбор и утилизация медицинских отходов, ведение электронных медкарт и медицинской документации, а также выполнение врачебных назначений.