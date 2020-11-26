Он все еще мечтает уехать в Англию: Защитник сборной Дании рассказал, почему не перешел в "Рубин"

Фото с сайта Матч ТВ.

Датский "Мидтьюлланд" - одно из открытий нынешней Лиги Чемпионов. Да, датчане пока проигрывают всем на групповой стадии, но сам факт появления скромного клуба в числе 32 сильнейших команд Европы - событие.

Капитаном "Мидтьюлланда" является 29-летний защитник Эрик Святченко. Нет, он не украинец и не россиянин. Он - гражданин Дании и даже пять раз сыграл за сборную этой страны. В интервью Матч ТВ он рассказал, что к нему был интерес из России. В частности, им интересовался "Рубин".

- Интерес действительно был, но не вижу смысла на этом останавливаться. Я сфокусирован на игре за "Мидтьюлланд" и надеюсь, что получится показать себя, чтобы уехать в топовый чемпионат. АПЛ - это вышка. Было бы интересно там оказаться. Но я ничего не решаю в этом плане. Надо хорошо играть, показывать себя. И тогда появятся предложения, - рассказал Святченко.