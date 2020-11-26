Защитник "Рубина" вылечился от коронавируса и вернулся в Казань

Фото: ФК "Рубин".

Хорошая новость пришла из стана казанского "Рубина" накануне матча с ЦСКА. Так, в расположение команды вернулся шведский защитник Карл Старфельт. Эту информацию подтвердили в пресс-службе клуба.

Напомним, что игрок обороны сдал положительный тест на Covid-19, когда находился в расположении национальной сборной. Из-за этого он не смог помочь национальной команде в играх Лиги Наций.

Старфельт все это время находился на самоизоляции в одном из отелей Стокгольма. Как только игрок сдал отрицательный тест на коронавирус, ему разрешили вернуться в расположение "Рубина". Сыграет ли он против ЦСКА, пока не ясно. Леониду Слуцкому надо будет определить степень готовности игрока обороны.

Напомним, что Старфельт перешел в "Рубин" еще в 2019 году, но по началу довольствовался ролью резервиста. Однако он сумел доказать Слуцкому свою профпригодность. В нынешнем сезоне - он незаменимый игрок основы казанской команды.