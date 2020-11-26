В Казани сбежавшего из суда преступника через год нашли погибшим

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С тех пор, как 29 мая 2019 года из Ново-Савиновского районного суда Казани сбежал 38-летний Ирек Зиганшин, его разыскивали сотрудники УФСИН Татарстана. Мужчина был трижды судим, и за последнее преступление его приговорили к 10 месяцам колонии строгого режима. Уже после оглашения приговора Зиганшин, увидев, что ни конвоя, ни судебных приставов рядом нет, отпросился в туалет, и сбежал.

Беглеца обвили в розыск, а найти смогли только этой осенью. Его тело обнаружили в его же собственной квартире. Соседи вызвали полицию из-за характерного запаха. Выяснилось, что мужчина скончался. Его личность установили по отпечаткам пальцев. По предварительным данным, смерть наступила в результате тяжелого заболевания.