В Татарстане введут частичный запрет на новогодние салюты 2020

Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

Так, согласно документу за подписью премьер-министра Татарстана Алексея Песошина, с 20 декабря на территории республики вводится особый противопожарный режим.

Это означает частичный запрет на новогодние салюты 2020. А именно на использование пиротехники 1-3 класса в определенных местах, если это только не безобидные хлопушки и бенгальские огни.

Речь идет о территориях в пределах 500 метров от границ промобъектов, транспортной инфраструктуры, кроме дорог, и топливно-энергетического комплекса. Также салюты нельзя будет запускать в 50 метрах от объектов ЖКХ, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей и автодорог.

Нельзя будет использовать пиротехнику и около вокзалов, аэропортов, метро, жилых домов, гостиниц, общежитий, ферм, гаражей, где ремонтируют технику, зданий местных властей, спортивных и культурных объектов, а также около ТЦ и офисных центров.

Запрет на салюты будет действовать вплоть до 10 января 2021 года.