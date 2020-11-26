В Чувашию поступили 136,6 миллиона рублей для врачей, работающих с COVID-19

Медики получат деньги в течение семи дней с момента получения сведений от работодателя.

Во время заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией глава Чувашии Олег Николаев поручил Минздраву Чувашии своевременно отправлять данные в Фонд социального страхования (ФСС) республики для выплаты врачам и медсестрам, иным сотрудникам за работу с корнавирусными пациентами.

В свою очередь руководитель ФСС Чувашии Галина Николаева сообщила, что в регион для выплат медикам из федерального центра уже переведены 138,6 миллиона рублей.

По словам Николаевой, деньги поступят на счет человека в течение семи дней с момента получения сведений от работодателя. Поэтому всех главных врачей медучреждений Чувашии обязали в ближайшие 10 дней подать данные о медиках, которые занимаются лечением заболевших коронавирусом.