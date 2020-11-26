В Марий Эл подтвердился еще один летальный случай коронавируса

В инфекционных стационарах продолжают находиться 1 141 человек: 1 133 - с пневмонией, 346 - с COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число летальных случаев коронавируса в Марий Эл продолжает расти. За минувшие сутки там подтвердилась еще одна смерть зараженного. Таким образом, жертвами инфекции в республике стали уже 88 человек. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии коронавирус подхватили 7 370 жителей региона. На данный момент 6 373 из них выздоровели. В инфекционных стационарах продолжают находиться 1 141 человек: 1 133 - с пневмонией, 346 - с COVID-19.

Минздрав Марий Эл отмечает, что 195 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 939 - в состоянии средней степени тяжести. К аппаратам искусственной вентиляции легких при этом подключен 41 больной, а в кислородной поддержке нуждаются - 495.