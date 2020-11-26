В Чувашии число смертей от коронавируса возросло до 259

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С начала пандемии в Чувашии скончались уже 259 человек, заразившихся коронавирусом. О девяти последних летальных случаях стало известно сегодня, 26 ноября. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

На данный момент в республике провели 324 тысячи тестов на COVID-19. Исследования помогли выявить 12 069 больных (129 - накануне). Большинство из них - жители Чебоксар, Новочебоксарска и Чебоксарского района. Сейчас 10 973 зараженных уже выздоровели, но новые случаи инфекции продолжают фиксироваться ежедневно.