В Татарстане аптекам рекомендовали продавать лекарства прежде всего местным жителям, а потом остальным

Продажа лекарств жителям других субъектов России особенно частое явление в пограничных поселениях республики. Фото: Мария АНАНОВА

Дефицит лекарств в ряде районов Татарстана продолжается. Чтобы обеспечить населения необходимыми препаратами, местные власти порекомендовали аптекам продавать их в первую очередь местным жителям, а уже потом - покупателям из других регионов. Понять, кто именно перед фармацевтами помогут рецепты, считает руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

На еженедельном брифинге она заявила, что продажа лекарств жителям других субъектов России особенно частое явление в пограничных поселениях. Рекомендация санитарно-противоэпидемической комиссии Кабмина Татарстана должна урегулировать фармрынок региона.