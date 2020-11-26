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Общество

В Татарстане аптекам рекомендовали продавать лекарства прежде всего местным жителям, а потом остальным

Чтобы узнать, кому уходит препарат, фармацевтам нужно внимательнее проверять рецепты
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Продажа лекарств жителям других субъектов России особенно частое явление в пограничных поселениях республики.

Продажа лекарств жителям других субъектов России особенно частое явление в пограничных поселениях республики.

Фото: Мария АНАНОВА

Дефицит лекарств в ряде районов Татарстана продолжается. Чтобы обеспечить населения необходимыми препаратами, местные власти порекомендовали аптекам продавать их в первую очередь местным жителям, а уже потом - покупателям из других регионов. Понять, кто именно перед фармацевтами помогут рецепты, считает руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

На еженедельном брифинге она заявила, что продажа лекарств жителям других субъектов России особенно частое явление в пограничных поселениях. Рекомендация санитарно-противоэпидемической комиссии Кабмина Татарстана должна урегулировать фармрынок региона.