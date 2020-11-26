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В Казани лихач на "зебре" сбил 3-летнего ребенка и врезался на встречке в иномарку

Малыш получил травму головы
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Малыш госпитализирован с травмой головы

Малыш госпитализирован с травмой головы

Фото: Олег УКЛАДОВ

Наезд и последующая за этим авария произошли в среду, 25 ноября, в 8.10 на улице Закиева в Советском районе Татарстана. По предварительным данным, 26-летний лихач, управляя легковушкой "Рено Логан", грубо нарушил правила дорожного движения - он не пропустил пешеходов, которые переходили дорогу по "зебре". В результате он наехал на трехлетнего ребенка, который шел вместе с мамой. После этого водитель вылетел на встречку и врезался в иномарку "Шевроле Спарк" - 36-летняя женщина-водитель пропускала пешеходов.

- В результате наезда малыша госпитализировали в травмой головы, - сообщили в Госавтоинспекции Казани.

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