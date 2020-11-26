Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Набережных Челнах во время пожара в гараже пострадал мужчина

Он госпитализирован, отравившись продуктами горения
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
КомментироватьОставить комментарий
С места происшествия

С места происшествия

Фото: МЧС Татарстана

Пожар в одном из гаражей гаражного комплекса ГСК "К-700" в Набережных Челнах вспыхнул 26 ноября, в 6.59. Пожарные дознаватели сейчас изучают место происшествия, чтобы выяснить причины возгорания.

Пока известно только то, что открытым огнем горели вещи в гараже. Во время попытки самостоятельного тушения пламени пострадал хозяин гаража - 45-летний мужчина. Он получил отравление токсичными продуктами горения и госпитализирован.

- Общая площадь пожара составила пять квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана.

ЧППроисшествия в Татарстане