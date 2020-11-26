"Лучший из лучших на все времена": Слуцкий отреагировал на смерть Марадоны

Причиной смерти футболиста стал сердечный приступ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

25 ноября стал траурным днем для всего футбольного мира. На 61 году жизни скончался легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. Все матчи Лиги Чемпионов накануне начались с минуты молчания, а в Неаполе даже решили переименовать стадион в честь Марадоны.

Многие спортсмены и тренеры в своих соцсетях делились постами о своем отношении к легендарному аргентинцу и его смерти. Не стал исключением и наставник "Рубина" Леонид Слуцкий.

- Лучший из лучших на все времена, - написал Слуцкий и прикрепил к посту фотографию Марадоны.

О том, что причиной смерти футболиста стал сердечный приступ, уже подтвердил адвокат Марадоны. Проблемы со здоровьем у него могли начаться после недавней сложной операции на головном мозге. Напомним, сначала Марадону госпитализировали 30 октября. В больнице у него обнаружили и удалили субдуральную гематому, пишет kp.ru.

После чего уже в эту среду футболисту стало плохо, когда он был в кругу семьи. У Марадоны резко упало давление. К нему прибыло сразу несколько «скорых», но никому из медиков не удалось спасти легенду футбола.

В связи со смертью Диего Марадоны правительство Аргентины объявило в стране трехдневный траур.