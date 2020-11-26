"Мы не проявили себя, как команда": Волейболистки "Динамо" вновь проиграли в Лиге Чемпионов

Фото: ВК "Динамо-Ак Барс".

Лига Чемпионов в этом сезоне из-за коронавируса проходит в измененном формате. Достаточно сказать, что матчи группового этапа проводятся в одном месте. Группе, где выступает казанское "Динамо" выпало играть в итальянской Новаре. Жребий, при этом, подопечных Гилязутдинова не пощадил. В первом же туре казаночки попали под хозяек площадки и разгромно проиграли.

Естественно, что к матчу с польским "Хемиком" волейболистки "Динамо" подходили не в лучшем расположении духа. Полячки же в первом матче разобрались с чешским "Оломоуцем" и были полны решимости продлить победную серию.

Намерения волейболисток "Хемика" стали заметны с первых розыгрышей. Полячки быстро ушли в отрыв 9:3 и казаночек близко не подпускали. Девушки из "Динамо" много ошибались, что и привело к поражению в первой партии - 21:25.

Во втором сете завязалась упорная борьба. Но в концовке вновь сработала разница в настрое. Польская команда играла разнообразно и раскованно. А в российской опытные лидеры вместо того, чтобы поддержать молодежь, скорее, наоборот, заражали их своим унынием - 22:25.

На третью партию сил у подопечных Гилязутдинова уже не осталось. Полячки быстро добились комфортного преимущества и довели дело до победы - 25:18 в партии и 3:0 в матче - победа "Хемика".

- Мы не проявили себя как команда в первые два дня турнира. Сегодня наши ошибки сыграли решающую роль. Мы не смогли показать наш волейбол, и результатом стало поражение. Но у нас ещё есть шанс пройти в плей-офф, так что завтра нам придётся приложить все усилия и обеспечить победу, чтобы реабилитироваться за два поражения, - подвела итог матча волейболистка "Динамо" Саманта Брисио.

В заключительном матче первого этапа турнира казаночки сыграют с чешским "Оломоуцем". Пока обе команды имеют нули в графе набранные очки.