Доус начал, Доус закончил: "Ак Барс" в гостях обыграл "Магнитку"

Фото: ХК "Ак Барс".

В очередном туре регулярки КХЛ "Ак Барс" гостил в Магнитогорске у местного "Металлурга". В этом матче состав казанской команды стал еще более приближенным к основному. Так место в воротах впервые с 10 октября занял Тимур Билялов, вернулись в строй также защитник Викстранд и форвард Зарипов.

Казанцы на правах фаворитов матча в первом периоде прибрали инициативу к своим рукам, "барсы" больше атаковали и чаще бросали, что и принесло свои плоды. На 15 минуте Найджел Доус открыл счет.

В дебюте второго периода казанцы забросили вторую шайбу. Лукоянов был первым на добивании после броска Юдина. Впрочем, судья после просмотра эпизода взятие ворот отменил, зафиксировав оффсайд.

Почти сразу хозяева сравняли счет. Отличился Сергей Мозякин.Затем в игре наступило затишье более чем на 20 минут. В третьем отрезке "Металлург" вышел в атаку 2 в 1, и Максим Карпов поразил верхний угол ворот Тимура Билялова. В середине периода Михаил Глухов сравнял счёт, после его броска от борта шайба попала в защитника хозяев и отлетела в ворота.

Основное время матча и овертайм не выявили победителя, а победный бросок в серии буллитов сделал Доус, реализовав две попытки из двух.

Матчем в Магнитогорске "Ак Бар"» завершил выездную серию с командами Восточной конференции, набрав 4 очка из 6 возможных. Следующий игру казанцы проведут дома. 29 ноября они примут "Северсталь".