Из оврага и подвала: в Казани спасли двух мужчин

Фото: МЧС Татарстана

25 ноября в Казани сотрудникам ЗПСО№2 дважды за день пришлось спасать людей. Так, в 11.08 они выехали на улицу Сухуми, где рядом с домом №31 мужчина скатился в заснеженный овраг, получил травмы и не мог самостоятельно выбраться. 39-летнего пострадавшего вытащили с помощью альпинистского снаряжения и передали медикам «скорой».

После чего спасатели выехали по новому сообщению. Согласно ему, на улице Болотникова в подвале дома №7 лежит мужчина в возрасте примерно от 55 до 60 лет и не может самостоятельно выйти, ему требовалась медицинская помощь. В этот раз спасатели использовали носилки. Они вынесли мужчину на улицу и так же передали бригаде «скорой». Сообщили в МЧС Татарстана.