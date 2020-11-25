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В Казани суд прикрыл кафе из-за мангала

На дым, идущий от точки общепита с шаурмой, пожаловался местный житель
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Мясо готовили на углях на расстоянии менее 50 метров от жилого дома.

Мясо готовили на углях на расстоянии менее 50 метров от жилого дома.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Роспотребнадзор Татарстана о загрязнении воздуха пожаловался житель Казани. Он указал на источник дыма – кафе «Шаурма на углях», на улице Фрунзе.

Специалисты управления провели проверку и установили, что общепит готовил блюда на мангале на расстоянии менее 50 метров от жилого дома. Также кафе работало без наличия централизованной системы водоснабжения и канализации. Выявили и другие нарушения. Например, отсутствие мясного и овощного цехов, моечных ванн для первичной обработки сырья.

В отношении индивидуального предпринимателя были составлены административные протоколы, а материалы проверки были направлены в Советский районный суд Казани. Который постановил приостановить работу кафе на 30 суток до устранения выявленных нарушений. Сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.