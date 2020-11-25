В Старо-Татарской слободе появятся «ворота» в историческую часть Казани

Фото: Рамиль Гали

В рамках фестиваля «Культурный код» в Старо-Татарской слободе Казани появится новый мурал, который станет своеобразными «входными воротами» в историческую часть города. Граффити нанесут на стену дома №7 по улице Татарстан.

Решение о реализации этого проекта было принято во время встречи префекта территории «Старый город» Роберта Гарипова с главой Минмолодежи Татарстана Дамира Фаттахова.

Новый арт-объект станет уже третьим их проектом. До этого были созданы изображения резчика по дереву на стене дома №45 на улице Московская, а также самый большой портрет татарского поэта Габдуллы Тукая (дом №64 на улице Татарстан).

Автора нового мурала выберут через конкурс, о котором будет объявлено позже. Сам рисунок появится летом 2021 года, сообщили в префектуре «Старый город».