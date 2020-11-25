УНИКС подписал россиянина, который никогда не играл на родине

Фото: БК УНИКС.

Казанский УНИКС продолжает усиливать состав. Так, команду пополнил форвард Егор Кулешов. Соглашение с 26-летним баскетболистом подписано до конца текущего года.

Отметим, что Кулешов - уроженец Волгограда, но в России никогда не играл. Он учился в США, где выступал за команды колледжа штата Аризона и университеты Райс и Флорида. Егор даже входил в стартовую пятерку университета Флорида, набирая в среднем 13,6 очков, 6,5 подборов и 1,3 результативные передачи.

В 2018 году Кулешов переехал в Европу и подписал контракт с израильским "Маккаби Ришон". Далее он выступал за другие израильские клубы - "Хапоэль" Холон и "Ирони Нагария". В составе последнего в минувшем чемпионате страны он набирал 8,4 очков, 3,8 подборов и 0,7 результативные передачи.