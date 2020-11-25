В Чебоксарах экс-полицейского будут судить за незаконное применение электрошокера

Фото: pixabay.com

В столице Чувашии завершено расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия и спецсредств. По обвинению в этом в скором времени перед судом предстанет 31-летний экс-сотрудник патрульно-постовой службы полиции.

По версии следствия, около 7.00 24 сентября этого года тогда еще сотрудник МВД прибыл к одному из кафе Чебоксар по сообщению о мелком хулиганстве со стороны 28-летнего мужчины. Там полицейский без каких-либо оснований, а также несмотря на спокойное поведение задержанного, пять раз разрядил в него электрошокер.

- После возбуждения уголовного дела обвиняемый по результатам проведенной служебной проверки был освобожден от занимаемой должности по отрицательным мотивам, - сообщили в следственном комитете Чувашии.