Жителя Татарстана за попытку убить 14-летнюю девочку из-за беременности приговорили к колонии строгого режима

Не желая получить срок за секс с несовершеннолетней, парень начал душить ее и избивать до смерти. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

19-летнего жителя Азнакаевского района Татарстана суд за интим с девочкой-подростком и попытку ее убить был приговорен судом к 9 годам и 1 месяцу колонии строгого режима.

Как было доказано, в 2020 году молодой человек познакомился с 14-летней потерпевшей в соцсетях. После они встретились и занялись сексом. А когда девочка заявила о своих подозрениях на беременность, парень испугался, что его могут посадить за интим с подростком, решился на убийство.

Осужденный на машине вывез девочку в сельскую местность. Там он начал ее душить и жестоко избивать. Когда потерпевшая потеряла сознание, молодой человек закинул ее в багажник авто и увез к оврагу. Он бросил в него подростка и закидал ветками. Вот только девочка осталась жива. Через несколько часов она пришла в себя и выбралась на дорогу. Там потерпевшую заметили местные жители и оказали ей помощь.