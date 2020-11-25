В Татарстане депутата из Чувашии заподозрили в кражах из ж/д вагонов

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В Казанский линейный отдел полиции на транспорте обратился директор одного из предприятий .По словам мужчины, во время доставки поездом из вагона пропал гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Его стоимость превышала 450 тысяч рублей.

Оперативники начали искать пропажу, и обратили внимание на объявление на одном из сайтов - продавался точно такой же инструмент. ПРавоохранители вышли на продавца. им оказался 54-летний сельский депутат Урмарского района Чувашии.

Мужчину задержали, а после полицейские раскрыли целую преступную группу. Так, сам депутат работал на транспортном предприятии станции Юдино и имел доступ к грузовым составам. По версии следователей, из вагонов ему довольно долгое время помогали воровать его двое коллег. В отношении всех их было возбуждено уголовное дело по статье "Кража"

- При проведении обысков по месту жительства подозреваемых изъяты дорогостоящие инструменты, предметы верхней одежды, а также электронная и бытовая техника, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

Двое задержанных находятся под арестом, третий находится под подпиской о невыезде.