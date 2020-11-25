Путин подписал указ о награждении семьи Мухарлямовых из Татарстана, в которой воспитывается 15 детей

Фото: пресс-служба Балтасинского муниципального района

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении семьи Хабира и Алсу Мухарлямовых из Балтасинского района Татарстана. Супруги, воспитывающие 15 детей, получат орден “Родительская слава”. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Известно, что Хабир Мухарлямов - комбайнер-тракторист. Своих детей они вместе с женой стараются воспитывать в труде.

Отметим, что орденом “Родительская слава” награждаются родители и усыновители, которые воспитывают семь и более детей. Вместе с почетным знаком они получают по 100 тысяч рублей.