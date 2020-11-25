Дефицит лекарств в Татарстане может быть связан с тем, что люди скупают препараты без разбора

При плохом самочувствии людям следует обращаться к врачам, которые и выпишут им необходимые препараты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель гендиректора по аптечному складу “Таттехмедфарма” Ильшат Мингазутдинов рассказал журналистам об отсутствии в продаже ряда препаратов, в частности, противовирусных. По его словам, так получается, когда люди сами ставят себе диагнозы и без разбора скупают лекарства. Во время пандемии коронавируса истерия вокруг них только усилилась.

Мингазутдинов напомнил, что самолечение чревато негативными последствиями. При плохом самочувствии людям следует обращаться к врачам, которые и выпишут им необходимые препараты.