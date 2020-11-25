Скульптура алюминиевой ложке в Ульяновске вошла в топ-100 самых необычных арт-объектов России

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Огромная алюминиевая ложка в Ульяновске стала одной из 100 самых необычных скульптур России. Теперь она борется за первое место. Среди соперников есть Йошкин Кот из Марий Эл, Маленький принц из Чувашии, светофорное дерево из Пензенской области и памятник студенческому хвосту из Тульской области. Отдать свой голос за понравившегося конкурсанта можно до 30 ноября.

Отметим, что памятник ложке установлена на территории Государственного технического университета. Он является символом вечно голодных студентов.