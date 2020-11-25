В Казани автобус насмерть сбил уроженку Венгрии и протащил ее за собой

Девушка-пешеход скончалась на месте ДТП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники МВД Татарстана выясняют все обстоятельства смертельного наезда автобусом, который произошел вчера, 24 ноября, на улице Островского в Вахитовском районе Казани.

Так, было установлено, что две девушки пересекали дорогу по "зебре" напротив парка Тысячелетия. Перед пешеходном переходом остановился автобус, который их пропускал, но следом за ним двигался другой.

21-летний водитель второго общественного транспорта решил обогнать притормозившего коллегу, обогнул его слева и вылетел вперед. От мчавшегося многотонного транспорта одна из девушек смогла увернуться, но второй не повезло - автобус сбил ее и протащил за собой несколько десятков метров. Пешеход погибла на месте наезда. Известно, что погибшая являлась уроженкой Венгрии.

Пока проводится доследственная проверка, сотрудники полиции изъяли видео с регистратора, установленных в автобусах.

Про водителя, грубо нарушившего правила дорожного движения, известно то, что он уроженец Атнинского района Татарстана. Общий водительский стаж у него 3 года и 10 месяцев. За последние два года он четыре раза нарушал ПДД. Дважды - на легковом автомобиле (не пристегнулся ремнями безопасности и тонировка не по ГОСТу), и дважды как на автобусе (нарушение правил перевозки людей и выезд на встречку).