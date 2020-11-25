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В Йошкар-Оле в ДТП с двумя маршрутками пострадала пассажирка

Женщина упала в салоне, получила травмы и были госпитализирована
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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ДТП произошло на остановке. Предварительно, один из водителей не выбрал безопасную дистанцию.

ДТП произошло на остановке. Предварительно, один из водителей не выбрал безопасную дистанцию.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 24 ноября, в Йошкар-Оле на остановке столкнулись две маршрутки. По предварительным данным, один из водителей не выбрал безопасную дистанцию и врезался сзади в остановившийся микроавтобус.

В салоне последнего одна из пассажирок не удержалась и упала. Женщина получила различные травмы и была госпитализирована.

- В течение дежурных суток автоинспекторами пресечено 300 нарушений ПДД. Из них 17 - непредоставление преимущества в движении пешеходам, 8 - управление транспортным средством водителем, лишенным такого права, 10 – обгон, 12 – нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств, - отмечают в пресс-службе УГИБДД Марий Эл. - Задержано 7 нетрезвых водителей, двоим из которых грозит уголовная ответственность.

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