Ученые КФУ оценили приближающийся к Земле астероид в 17,4 миллиарда долларов США

Несмотря на то, что астероид 153201 (2000 WO107) является потенциально опасным, бояться его все же не стоит.Фото: pixabay.com

Произойдет это в 8.00 29 ноября 2020 года. Несмотря на то, что астероид 153201 (2000 WO107) является потенциально опасным, бояться его все же не стоит. По заверениям ученых КФУ он пролетит от Земли довольно далеко – примерно 4 миллиона километров. Данное расстояние в 11 раз больше, чем расстояние до Луны.

Но при этом, по словам директора Астрономической обсерватории им. В.П.Энгельгардта КФУ, профессора Института физики КФУ Юрия Нефедьева, научной группе вуза удалось с помощью спектрального анализа установить наличие на астероиде 153201 ценных природных ресурсов.

Космическое тело длиной от 370 до 820 метров содержит железо, никель и кобальт, стоимость которых равна приблизительно 17,4 миллиарда долларов США.

- Похожий по составу астероид 1986 DA, но гораздо больших размеров - диаметром 2 километра и массой 30 миллиардов тонн, был исследован в 1994 году. На тот момент его стоимость составляла 25 триллионов долларов США, - цитирует пресс-служба КФУ младшего научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории «Космическая навигация и планетные исследования» Института физики КФУ Алексея Андреева.

По его словам, НАСА активно работает над проектами по захвату и выводу астероидов в поперечнике не более 7 метров на орбиту Луны или Земли для добычи из них полезных ресурсов.