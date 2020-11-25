Татарстан вошел в топ-10 антилидеров по количеству преступлений с начала 2020 года

В тоже время в республике растет темп прироста предварительного расследования преступлений (+11,8%).

В печальную статистику попал Татарстан после подведения итогов деятельности региональных министерств внутренних дел с начала года и до октября.Республика попала в топ-10 субъектов, где смертность во время и после совершенных преступлений превысил на 16,7% показатели такого же периода 2019 года. Данные опубликованы в открытых источниках в отчете о состоянии преступности в России.

В республике также отмечен рост количества преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (+21,1%) и наркотиков (+19,5). В тоже время растет темп прироста предварительного расследования преступлений (+11,8%).

С начала года и до конца октября в Татарстане зарегистрировано 45 688 (+8%) совершенных преступлений, из которых уже раскрыто 4 673 (+2%)