Правительство Татарстана решило изъять продукцию птицефабрики в Зеленодольском районе

Решение властей связано с предотвращением угрозы распространения болезни. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Татарстана решило изъять птицу и продукцию фабрики в Зеленодольском районе. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра республики Алексея Песошина опубликовано на официальном портале правовой информации региона.

Напомним, ранее на предприятии была выявлена вспышка птичьего гриппа. Решение властей связано с предотвращением угрозы распространения болезни.

Контроль за исполнением постановления возложен на Главное управление ветеринарии Кабинета министров Татарстана.