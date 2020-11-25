В Татарстане заработала «горячая линия» по COVID-19 с кибер-консультантом

Также был увеличен и штат операторов-людей. Фото: Татьяна Коркина

Минцифры Татарстана совместно с Минздравом республики провели модернизацию и усиление «горячей линии» для населения по вопросам COVID-19. Это было сделано по поручениб главы региона Рустама Минниханова.

Запущенная еще в марте линия заработала в новом формате. По номеру телефона 8 800 222 59 00 татарстанцы могут получить необходимую консультацию в круглосуточном режиме, в том числе и по вопросам обеспечения лекарствами от коронавируса. Общение производится на двух языках – русском и татарском. При этом штат операторов был увеличен.

Помимо этого, позвонившим будет отвечать и кибер-консультант Лилия. Этот голосовой помощник уже помогал жителям республики получать цифровые пропуска во время режима всеобщей самоизоляции. Сейчас робот по телефону будет еще и отвечать на самые актуальные вопросы о коронавирусе. И список возможностей Лилии будет только расширяться.

- Планируем активно развивать базу знаний нашего телефонного робота, чтобы татарстанцы могли получать необходимую консультацию, не дожидаясь ответа оператора, - отметил глава Минцифры республики Айрат Хайруллин.