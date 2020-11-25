Жители Чувашии начнут получать результаты тестов на коронавирус по SMS

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С 27 ноября в Чувашии начнет работу система оперативного информирования граждан о результатах тестов на коронавирус. Их они начнут получать на телефон по SMS в течение 48 часов с момента поступления биоматерила в лабораторию. Каким именно способом будет поступать информация - сообщение, письмо на электронную почту или звонок, решать самим пациентам.

Отметим, что система была разработана совместно Мининформполитики и Минздравом республики.

Напомним, что с начала пандемии COVID-19 в Чувашии подхватили 11 940 человек. На данный момент 10 817 из них выздоровели, а 250 - скончались.