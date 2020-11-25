В Татарстане завершились поиски 17-летней девушки, которая пропала 10 дней назад

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В Татарстане завершились поиски 17-летней Эвелины Хакимовой из Зеленодольска. Напомним, девушка перестала выходить на связь с близкими 14 ноября. Последние обратились за помощью к полицейским и членам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

О том, что девушка найдена живой поздно вечером во вторник, 24 ноября, сообщили волонтеры. Где она была последние 10 дней, и почему не связывалась с родными, не уточняется.

Ранее в Татарстане нашли живой другую девочку-подростка, которая пропала в тот же день - 14 ноября.