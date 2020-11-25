Подтверждены еще две смерти от коронавируса в Марий Эл

С начала пандемии COVID-19 в регионе подхватили 7 320 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Марий Эл подтвердились еще две смерти зараженных коронавирусом людей. Так, число летальных случаев инфекции там достигло 87. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии коронавирус подхватили 7 320 местных жителей. На данный момент 6 312 из них выздоровело. В инфекционных стационарах продолжают оставаться 1 158 человек: 1 150 - с пневмонией, 368 - с COVID-19.

Региональный Минздрав отмечает, что в тяжелом состоянии сейчас находятся 198 пациентов, а в состоянии средней степени тяжести - 957. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 34 человека, в кислородной поддержке нуждаются 498.