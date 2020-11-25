Число летальных случаев коронавируса в Чувашии достигло 250

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По данным на среду, 25 ноября, в Чувашии скончались 250 человек, ранее заразившихся коронавирусом. Последние 10 летальных случаев инфекции там подтвердили только за минувшие сутки. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в республике провели 320,9 тысяч тестов на коронавирус. Исследования помогли выявить 11 940 больных (119 - накануне). Большинство из них - 10 817 человек (284 - накануне), выздоровело, но случаи инфекции продолжают фиксироваться сотнями ежедневно.