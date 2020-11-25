Новый год 2021 в Татарстане: на проведение республиканской елки готовы потратить 36 миллионов рублей

Среди прочего, средства будут потрачены на закупку сладких подарков, антисептиков и масок, на аренду помещения и съемку мероприятий. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, что проведение республиканской новогодней елки в Казани обойдется бюджету Татарстана в 36 миллионов рублей. Соответствующий тендер регионального Минмолодежи появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, выделенные средства будут потрачены как на оформление, аренду помещение и 9 тысяч сладких подарков детям, так и на оплату выступления “популярной группы российской эстрады”. Последние должны иметь собственную танцподдержку, музыкальный коллектив и оборудование. Трансфер, охрана, проживание и питания артистов также должны быть оплачены организаторами елки.

Отметим, что республиканская новогодняя елка состоится в Казани 25 декабря. В этот день должно состоятся три праздничных мероприятия с 12.00 до 19.30. Зрителей будут впускать исключительно в средствах индивидуальной защиты (подрядчик закупит 15 тысяч медицинских масок).